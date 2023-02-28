Викторова (Марахова) Ирина (Наталья) Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова (Марахова) Ирина (Наталья) Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1913

Дата смерти

19.10.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1938

Дочь: Руфан Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Викторов Тимофей Андреевич

Самара, Самара, Самарская область
Место рождения: Хворостянский район Куйбышевской области
Смерть
19.10.1992
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Умерла от инсульта
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