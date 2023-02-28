Викторова (Марахова) Ирина (Наталья) Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1913
Дата смерти19.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1938
Дочь: Руфан Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Викторов Тимофей Андреевич
Самара, Самара, Самарская область
Место рождения: Хворостянский район Куйбышевской области
Смерть
19.10.1992
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Умерла от инсульта