Кощеев Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Федор Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кощеев Константин Федоров

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Филиппова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1897 ст.

Сын: Кощеев Федоров

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Филиппова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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