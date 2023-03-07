Кощеев Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кощеев Константин Федоров
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
13.10.1897 ст.
Сын: Кощеев Федоров
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно