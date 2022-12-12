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Зыков Николай Иванович

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

15.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Зыков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Дарья Николаевна

Пожитково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1951

Сын: Зыков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Дарья Николаевна

Пожитково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1952

Дочь: Овсянникова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Зыкова Дарья Николаевна

Пожитково, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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