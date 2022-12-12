Зыков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения15.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Мать ребёнка: Зыкова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1951
Сын: Зыков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Зыкова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1952
Дочь: Овсянникова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Зыкова Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно