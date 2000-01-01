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Осинкин Тимофей Онисифорович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1828 и 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1829

Отец: Осинкин Онисифор Львович

Мать: Осинкина Александра Павловна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
06.06.1848

Сын: Осинкин Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
30.07.1849

Сын: Осинкин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.03.1851

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.07.1853

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
26.10.1854

Дочь: Осинкина Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.10.1856

Сын: Осинкин Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
14.03.1858

Сын: Осинкин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.01.1864

Сын: Осинкин Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Осинкин Кузьма (Козьма) Тимофеевич

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинкин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна

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