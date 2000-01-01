Осинкин Тимофей Онисифорович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1828 и 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1828 и 1829
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
06.06.1848
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
30.07.1849
Сын: Осинкин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.03.1851
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.07.1853
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
26.10.1854
Дочь: Осинкина Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.10.1856
Сын: Осинкин Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
14.03.1858
Сын: Осинкин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.01.1864
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.10.1869
Сын: Осинкин Кузьма (Козьма) Тимофеевич
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осинкин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Кирилловна