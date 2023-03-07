Желнин Данило Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелнин Данило Сергеев

Желнин Данило Сергеев

avatar

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

Около 1634 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Желнин Сергей (Серешка) Семенов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Желнин Иев Данилов

Мать ребёнка: не указана

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Желнин Роман Данилов

Мать ребёнка: не указана

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1726
Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close