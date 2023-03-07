Желнин Данило Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Желнин Сергей (Серешка) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Желнин Иев Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Желнин Роман Данилов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726