Новоселов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965
Бракосочетание
05.09.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.1988
Сын: Новооселов Александрр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1992
Сын: Новооселов Павел Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно