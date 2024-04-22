Новоселов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Александр Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.03.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.09.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1988

Сын: Новооселов Александрр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1992

Сын: Новооселов Павел Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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