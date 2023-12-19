Литвинов Вадим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Василий Исакович
Мать: Литвинова Фёкла
Рождение ребёнка
14.05.1950
Сын: Литвинов Валентин Вадимович
Мать ребёнка: Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна
Рождение ребёнка
11.12.1956
Дочь: Буракова (Литвинова) Нина Вадимовна
Мать ребёнка: Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна
Смерть
Неизвестно