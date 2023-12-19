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Литвинов Вадим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Василий Исакович

Мать: Литвинова Фёкла

Рождение ребёнка
14.05.1950

Сын: Литвинов Валентин Вадимович

Мать ребёнка: Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна

Рождение ребёнка
11.12.1956

Дочь: Буракова (Литвинова) Нина Вадимовна

Мать ребёнка: Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна

Смерть
Неизвестно

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