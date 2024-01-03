Бондарев Селиверст Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Селиверст Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1744

Дочь: (Бондарева) Матрона Селиверстова

Мать ребёнка: Бондарев Евдокия Патрикеева

Рождение
1802

Отец: Бондарев Семён Антонов

Мать: Бондарев Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарев Евдокия Патрикеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бондарев Селиверст Селиверстов

Мать ребёнка: Бондарев Евдокия Патрикеева

Рождение ребёнка
26.05.1833

Сын: Бондарев Иван Селиверстов

Мать ребёнка: Бондарев Евдокия Патрикеева

Смерть
Неизвестно

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