Бондарев Селиверст Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1744
Дочь: (Бондарева) Матрона Селиверстова
Мать ребёнка: Бондарев Евдокия Патрикеева
Рождение
1802
Отец: Бондарев Семён Антонов
Мать: Бондарев Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бондарев Селиверст Селиверстов
Мать ребёнка: Бондарев Евдокия Патрикеева
Рождение ребёнка
26.05.1833
Сын: Бондарев Иван Селиверстов
Мать ребёнка: Бондарев Евдокия Патрикеева
Смерть
Неизвестно