Литвинов Моисей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
23.01.1905 ст.
Анна Захаровна Казаринова
Восприемник
27.08.1906 ст.
Иван Кузьмич Плотников
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно