Литвинов Моисей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Моисей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
23.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Захаровна Казаринова
Восприемник
27.08.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Кузьмич Плотников
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Литвинова Ксения Федоровна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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