Борисюк Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисюк Даниил

Мать: Борисюк Дуня

Рождение ребёнка
1954

Сын: Борисюк Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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