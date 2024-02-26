Леонов Карп Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Леонов Иван Васильев (Ич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Леонова Катерина Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Леонова) Анна Большая Карпова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Катерина Михайлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Леонова) Анна Меньшая Карпова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Катерина Михайлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно