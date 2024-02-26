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Леонов Карп Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Леонов Иван Васильев (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Катерина Михайлова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Леонов Иван Карпов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Катерина Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Леонова) Анна Большая Карпова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Катерина Михайлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Леонова) Анна Меньшая Карпова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Катерина Михайлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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