Абдрашитов Фуат Мухамматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1909
Дата смерти22.10.1974
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.10.1974