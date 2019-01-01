Кириченко (Негодяева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1958
Отец: Негодяев Иван
Мать: Негодяева Мария Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1979
Сын: Кириченко Иван
Отец ребёнка: Кириченко Сергей
Рождение ребёнка
07.07.1979
Сын: Кириченко Алексей
Отец ребёнка: Кириченко Сергей
Рождение ребёнка
14.05.1984
Дочь: Лобанова Татьяна
Отец ребёнка: Кириченко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириченко Сергей