Кириченко (Негодяева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко (Негодяева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1958

Отец: Негодяев Иван

Мать: Негодяева Мария Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1979

Сын: Кириченко Иван

Отец ребёнка: Кириченко Сергей

Рождение ребёнка
07.07.1979

Сын: Кириченко Алексей

Отец ребёнка: Кириченко Сергей

Рождение ребёнка
14.05.1984

Дочь: Лобанова Татьяна

Отец ребёнка: Кириченко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Сергей

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