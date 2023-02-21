Ненкова (Учаева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненкова (Учаева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Учаев Иван Петрович

Мать: Учаева Нина Максимовна

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