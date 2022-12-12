Хуопалайнен (Койванен) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Койванен) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Анна Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1900

Сын: Хуопалайнен Петр Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1910

Сын: Хуопалайнен Александр Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1914

Сын: Хуопалайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Адам Петрович

Смерть
Неизвестно
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