Хуопалайнен (Койванен) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Анна Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1900
Сын: Хуопалайнен Петр Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1910
Сын: Хуопалайнен Александр Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1914
Сын: Хуопалайнен Иван Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно