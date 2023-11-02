Тимошенко (Луценко) Светлана Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.09.1945
Дата смерти23.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1945
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимошенко Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимошенко Вячеслав
Смерть
23.10.1992