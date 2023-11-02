Тимошенко (Луценко) Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Луценко) Светлана Григорьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.09.1945

Дата смерти

23.10.1992

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1945

Отец: Луценко Григорий Никанорович

Мать: Луценко Раиса Трифоновна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимошенко Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимошенко Вячеслав

Смерть
23.10.1992
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