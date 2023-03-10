Гавриков Герасим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Герасим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Иван Спиридонов

Мать: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Герасимова

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Фёдор Герасимов

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Григорий Герасимов

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Герасимова

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Герасимова

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Василий Герасимов

Мать ребёнка: Гаврикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Герасимова

Мать ребёнка: Гаврикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Максим Герасимов

Мать ребёнка: Гаврикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван Герасимов

Мать ребёнка: Гаврикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова ?

Смерть
Неизвестно
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