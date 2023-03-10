Гавриков Герасим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Иван Спиридонов
Мать: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Герасимова
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Григорий Герасимов
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Герасимова
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Герасимова
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Василий Герасимов
Мать ребёнка: Гаврикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Герасимова
Мать ребёнка: Гаврикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Максим Герасимов
Мать ребёнка: Гаврикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова ?
Смерть
Неизвестно