Koblik Mikhail — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koblik Mikhail

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

27.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Коблик Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Koblik Marya

Tashkent, Uzbekistan
Смерть
27.01.1942
Причина смерти: War
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
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