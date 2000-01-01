Koblik Mikhail
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти27.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Коблик Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Koblik Marya
Tashkent, Uzbekistan
Смерть
27.01.1942
Причина смерти: War
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Россия