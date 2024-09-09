Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнило Васильев

Отец ребёнка: Василий Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Терентий Васильев

Отец ребёнка: Василий Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1771

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