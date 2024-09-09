Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнило Васильев
Отец ребёнка: Василий Куприянов
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Куприянов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Терентий Васильев
Отец ребёнка: Василий Куприянов
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Куприянов
Смерть
1771