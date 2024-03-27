Таминдаров Мухаметнур Тамендарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таминдаров Мухаметнур Тамендарович

Место рождения

д.Сагирово, Кигинский район, БАССР

Дата рождения

1902

Дата смерти

04.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1940

Сын: Таминдаров Радмир Мухаметнурович

Мать ребёнка: Таминдарова ?

д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамендаров Богданур Мухаметнурович

Мать ребёнка: Таминдарова ?

д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Смерть
04.07.1944
с.Митроплией, Румыния
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
с.Митроплией, Румыния
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