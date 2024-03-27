Таминдаров Мухаметнур Тамендарович
Место рожденияд.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Дата рождения1902
Дата смерти04.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1940
Сын: Таминдаров Радмир Мухаметнурович
Мать ребёнка: Таминдарова ?
д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамендаров Богданур Мухаметнурович
Мать ребёнка: Таминдарова ?
д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Смерть
04.07.1944
с.Митроплией, Румыния
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
с.Митроплией, Румыния