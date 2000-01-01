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Васьков Павел Ильич

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Место рождения

Ченгис-Ивановка Шаранский район

Дата рождения

1899

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Васьков Илья

Мать: не указана

Ченгис-Ивановка Шаранский район
Рождение ребёнка
09.11.1923

Сын: Васьков Аркадий Павлович

Мать ребёнка: Васькова Анна Ивановна

Башкортостан, Шаранский район, д. Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васькова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васькова Зоя Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васькова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васькова Полина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васьков Евгений Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
Участник ВОВ, пропал без вести в 1941 г.
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