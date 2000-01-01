Васьков Павел Ильич
Место рожденияЧенгис-Ивановка Шаранский район
Дата рождения1899
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Васьков Илья
Мать: не указана
Ченгис-Ивановка Шаранский район
Рождение ребёнка
09.11.1923
Мать ребёнка: Васькова Анна Ивановна
Башкортостан, Шаранский район, д. Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васькова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васькова Зоя Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васькова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васькова Полина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941
Участник ВОВ, пропал без вести в 1941 г.