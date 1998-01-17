Тимошин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошин Михаил

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Место рождения

Россия, Орел

Дата рождения

17.01.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1998

Отец: Тимошин Виталий

Мать: Тимошина Ольга

Россия, Орел
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