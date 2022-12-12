Сарапульцов Стефан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата высчитана приблизительно, т.к. в 1807 году у него родилась дочь Елисавета.
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Сарапульцов Софрон Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Его происхождение и место его рождения вычислила по происхождению и месту рождения его сестры Елизаветы: в МК указано, что она - дочь работника Елизаветопожевского завода. Год рождения предположительн... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1807 ст.
Дочь: Сарапульцова Елисавета Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Дочь работника Елисаветопожевского завода.
Рождение ребёнка
19.01.1810 ст.
Сын: Сарапульцов Григорий Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно