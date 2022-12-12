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Сарапульцов Стефан

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Место рождения

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Дата высчитана приблизительно, т.к. в 1807 году у него родилась дочь Елисавета.
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Сарапульцов Софрон Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Его происхождение и место его рождения вычислила по происхождению и месту рождения его сестры Елизаветы: в МК указано, что она - дочь работника Елизаветопожевского завода. Год рождения предположительн... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1807 ст.

Дочь: Сарапульцова Елисавета Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Дочь работника Елисаветопожевского завода.
Рождение ребёнка
19.01.1810 ст.

Сын: Сарапульцов Григорий Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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