Богданова (Карпухина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Карпухина) Надежда Ивановна

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Место рождения

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.11.1938

Дата смерти

07.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938

Отец: Карпухин Иван Трофимович

Мать: Карпухина Акулина Федоровна

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1959

Муж: Богданов Виктор Владимирович

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1965

Дочь: Арапова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Богданов Виктор Владимирович

Журавли, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.12.2008
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
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