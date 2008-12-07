Богданова (Карпухина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1938
Дата смерти07.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
18.07.1965
Дочь: Арапова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Богданов Виктор Владимирович
Журавли, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.12.2008
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно