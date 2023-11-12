Сиволоб Кондрат Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиволоб Кондрат Исаакович

Сиволоб Кондрат Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиволоб Исаак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костяева (Сиволоб) Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия

Старая Полона, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Марфа Кондратьевна

Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Домна Кондратьевна

Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сиволоб Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия

Рождение ребёнка
09.05.1920

Сын: Сиволоб Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.