Сиволоб Кондрат Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиволоб Исаак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костяева (Сиволоб) Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия
Старая Полона, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Марфа Кондратьевна
Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Домна Кондратьевна
Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сиволоб Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия
Рождение ребёнка
09.05.1920
Сын: Сиволоб Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Сиволоб (Кравцова) Евдокия
Смерть
Неизвестно