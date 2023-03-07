Княжев Тихон Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1894 ст.
Дата смерти28.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1922
Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна
Рождение ребёнка
21.07.1926
Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна
Рождение ребёнка
23.11.1928
Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1947