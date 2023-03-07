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Княжев Тихон Васильевич

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Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.07.1894 ст.

Дата смерти

28.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1894 ст.

Отец: Княжев Василий Алексеевич

Мать: Княжева Марья Михайловна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.12.1922

Сын: Княжев Николай Тихонович

Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна

Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Княжев Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.11.1928

Сын: Княжев Василий Тихонович

Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Анисия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княжева Анисия Александровна

Смерть
28.03.1947
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