Аймуратов Бакберген -
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.?
Сын: Аймуратов Бауыржан Бакбергенов
Мать ребёнка: Аймуратова Ханша Кожабаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аймуратов Таргин Бакбергенович
Мать ребёнка: Аймуратова Ханша Кожабаевна
Рождение ребёнка
24.11.1973
Дочь: Калиева Гульнар Бакбергеновна
Мать ребёнка: Аймуратова Ханша Кожабаевна
Рождение ребёнка
16.08.1976
Сын: Аймуратов Талгат Бакбергенович
Мать ребёнка: Аймуратова Ханша Кожабаевна