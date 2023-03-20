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Марфа Онянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Онян Филипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Климентьев

Отец ребёнка: Климентий Васильев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Клементьева

Отец ребёнка: Климентий Васильев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Клементьева

Отец ребёнка: Климентий Васильев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Петр Климентьев

Отец ребёнка: Климентий Васильев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Парамон Климентьев

Отец ребёнка: Климентий Васильев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Леонтий Климентьев

Отец ребёнка: Климентий Васильев

Смерть
Неизвестно
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