Марфа Онянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Онян Филипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Климентьев
Отец ребёнка: Климентий Васильев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Клементьева
Отец ребёнка: Климентий Васильев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Клементьева
Отец ребёнка: Климентий Васильев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петр Климентьев
Отец ребёнка: Климентий Васильев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Парамон Климентьев
Отец ребёнка: Климентий Васильев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Леонтий Климентьев
Отец ребёнка: Климентий Васильев
Смерть
Неизвестно