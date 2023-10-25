Сапрыгина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыгина Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1933

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1933

Отец: Смышленков Алексей Иванович

Мать: Смышленкова Мария Трофимовна

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