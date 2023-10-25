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Сапрыгина Александра Алексеевна
Сапрыгина Александра Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.06.1933
Пол
Женский
Отец
Смышленков Алексей Иванович
1906 г.р.
Мать
Смышленкова Мария Трофимовна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1933
Отец:
Смышленков Алексей Иванович
Мать:
Смышленкова Мария Трофимовна
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