Ашихмин Вахромей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Вахромей Тимофеев

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Место рождения

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1743

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Ашихмин Тимофей Тарасов

Мать: Ашихмина Марина

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Устинья Вахромеева

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Ашихмин Яков Вахромеев

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1743
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