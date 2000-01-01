Корюхина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюхина Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Корюхин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Корюхин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Корюхин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корюхин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюхин Николай Иванович

Отец ребёнка: Корюхин Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюхин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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