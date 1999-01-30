Шкель (Скроман) Мария Изидоровна (Сидоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкель (Скроман) Мария Изидоровна (Сидоровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1910

Дата смерти

30.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910

Отец: Скроман Изидор (Сидор) Изидорович (Сидорович)

Мать: Скроман Уршуля Адамовна

Рождение ребёнка
18.06.1935

Дочь: Чернова Эльвира Макаровна

Отец ребёнка: Шкель Макар Андреевич

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1937

Дочь: Михайлова Людмила Макаровна

Отец ребёнка: Шкель Макар Андреевич

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкель Макар Андреевич

Смерть
30.01.1999
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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