Шкель (Скроман) Мария Изидоровна (Сидоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1910
Дата смерти30.01.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910
Рождение ребёнка
18.06.1935
Дочь: Чернова Эльвира Макаровна
Отец ребёнка: Шкель Макар Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1937
Дочь: Михайлова Людмила Макаровна
Отец ребёнка: Шкель Макар Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1999
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область