(Тананина) Авдотья Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Тананин Потап Григорьев
Мать: Тананина Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Сосновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717