Смараков (Слободчиков) Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смараков (Слободчиков) Дмитрий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчиков Владимир Константинович

Мать: Слободчикова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
26.04.2004

Дочь: Смаракова Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: Смаракова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
26.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смаракова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смаракова Татьяна Павловна

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