Смараков (Слободчиков) Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.2004
Дочь: Смаракова Милана Дмитриевна
Мать ребёнка: Смаракова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
26.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смаракова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно