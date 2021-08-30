Митрофанова (Панкратова) Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.07.1937
Дата смерти30.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937
Бракосочетание
25.08.1962
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1963
Рождение ребёнка
06.08.1965
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Рождение ребёнка
06.08.1965
Дочь: Самохина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Григорьевич
Двойня с сестрой Ириной Побединской (Митрофановой)
Рождение ребёнка
03.05.1971
Развод
Неизвестно
Смерть
30.08.2021