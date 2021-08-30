Митрофанова (Панкратова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Панкратова) Тамара Михайловна

Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.07.1937

Дата смерти

30.08.2021

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Апполинария Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.08.1962

Муж: Митрофанов Николай Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Григорьевич

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Григорьевич

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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Рождение ребёнка
06.08.1965

Дочь: Самохина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Григорьевич

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Двойня с сестрой Ириной Побединской (Митрофановой)
Рождение ребёнка
03.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Григорьевич

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Муж: Митрофанов Николай Григорьевич

Смерть
30.08.2021
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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