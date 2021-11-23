Рыбинский Илья Максимович
Место рождения
Дата рождения01.08.1939
Дата смерти23.11.2021
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1939
Рождение ребёнка
24.07.1965
Дочь: Опарова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Рыбинская Мария Алексеевна
Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1969
Дочь: Лазарева Марина Ильинична
Мать ребёнка: Рыбинская Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2021