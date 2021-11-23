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Рыбинский Илья Максимович

Место рождения

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.08.1939

Дата смерти

23.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1939

Отец: Рыбинский Максим Степанович

Мать: Рыбинская Татьяна Федотовна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.07.1965

Дочь: Опарова Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Рыбинская Мария Алексеевна

Красносвободное, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1969

Дочь: Лазарева Марина Ильинична

Мать ребёнка: Рыбинская Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинская Мария Алексеевна

Смерть
23.11.2021
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