Васильева (Мотылькова) Зинаида Марковна
Место рождения
Дата рождения20.11.1932
Дата смерти17.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932
Рождение ребёнка
16.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Павел Тимофеевич
Бракосочетание
До 1955
Рождение ребёнка
26.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
06.04.1971
Развод
До 1971
Смерть
17.01.2018