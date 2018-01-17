Васильева (Мотылькова) Зинаида Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Мотылькова) Зинаида Марковна

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Место рождения

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.11.1932

Дата смерти

17.01.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932

Отец: Мотыльков Марк Иванович

Мать: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Павел Тимофеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
До 1955

Муж: Ершов Павел Тимофеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
26.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
06.04.1971

Муж: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Развод
До 1971

Муж: Ершов Павел Тимофеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
17.01.2018
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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