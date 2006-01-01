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Lessley Freddrick Lee

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Место рождения

Missouri

Дата рождения

23.07.1910

Дата смерти

20.09.1973

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1910

Отец: Lessley William Aubrey

Мать: Lessley Pearl May

Missouri
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lessley eunice

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lessley eunice

Смерть
20.09.1973
Siskiyou County, California
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