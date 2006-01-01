Lessley Freddrick Lee
Место рожденияMissouri
Дата рождения23.07.1910
Дата смерти20.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1910
Отец: Lessley William Aubrey
Мать: Lessley Pearl May
Missouri
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Lessley eunice
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lessley eunice
Смерть
20.09.1973
Siskiyou County, California