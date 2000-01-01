Малово Терентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиДо 1748
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Малово Иван Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Малово Афонасий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1748