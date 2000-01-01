Малово Терентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малово Терентий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Малово Иван Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Малово Федор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Малово Афонасий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Малово Осип Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Малово Петр Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1748
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