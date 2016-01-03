Галимзянов Асгат Галимзянович
Место рождения
Дата рождения02.03.1936
Дата смерти03.01.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
03.01.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)