Галимзянов Асгат Галимзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимзянов Асгат Галимзянович

Галимзянов Асгат Галимзянович

avatar

Место рождения

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.03.1936

Дата смерти

03.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.01.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close