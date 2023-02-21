Макаров Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Василий

Мать: Макарова Дина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Макарова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Павлович

Мать ребёнка: Макарова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Павлович

Мать ребёнка: Макарова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Любовь

Смерть
Неизвестно
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