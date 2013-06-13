Сапожникова Ксения Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Ксения Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2013

Отец: Сапожников Денис Валерьевич

Мать: Сапожникова Исаева Анна Геннадиевна

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