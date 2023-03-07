Карин Николай Лазаревич
Место рождения
Дата рождения23.07.1912
Дата смертиМежду 01.08.1994 и 31.08.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1912
Отец: Карин Лазарь Игнатьевич
Мать: Карина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1948
Рождение ребёнка
20.05.1952
Рождение ребёнка
05.09.1954
Рождение ребёнка
28.04.1956
Рождение ребёнка
06.04.1958
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер в локомотивном депо
Смерть
Между 01.08.1994 и 31.08.1996
Похороны
Неизвестно