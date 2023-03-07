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Карин Николай Лазаревич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

23.07.1912

Дата смерти

Между 01.08.1994 и 31.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1912

Отец: Карин Лазарь Игнатьевич

Мать: Карина Мария Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карина Анна Григорьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карина Анна Григорьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карина Анна Григорьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карина Анна Григорьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карина Анна Григорьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер в локомотивном депо
Смерть
Между 01.08.1994 и 31.08.1996
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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