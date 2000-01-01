Боброва (Глазунова) Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1800
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бобров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Фирсанова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бобров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бобров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бобров Михаил Михайлович
Смерть
До 1828