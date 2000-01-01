Боброва (Глазунова) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Глазунова) Агриппина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1828

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1800

Муж: Бобров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бобров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Фирсанова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бобров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бобров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бобров Михаил Михайлович

Смерть
До 1828
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