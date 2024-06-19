Ефремов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Вячеслав

Ефремов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.2003

Сын: Ефремов Иван Вячеславович

Мать ребёнка: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.05.2005

Сын: Ефремов Егор Вячеславович

Мать ребёнка: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.