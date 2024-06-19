Ефремов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.2003
Сын: Ефремов Иван Вячеславович
Мать ребёнка: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.2005
Сын: Ефремов Егор Вячеславович
Мать ребёнка: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна