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Байгобулов Касым Баянович
Байгобулов Касым Баянович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1958
Пол
Мужской
Отец
Байгобулов Баян Касымович
1926 г.р.
Мать
Байгобулова (Кондратьева) Анастасия Григорьевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1958
Отец:
Байгобулов Баян Касымович
Мать:
Байгобулова Анастасия Григорьевна
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