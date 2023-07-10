Байгобулов Касым Баянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгобулов Касым Баянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1958

Отец: Байгобулов Баян Касымович

Мать: Байгобулова Анастасия Григорьевна

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