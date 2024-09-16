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Алфёрова Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Иван Марков

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Алферова) Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Алферов Иван Марков

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Алферова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Алферов Иван Марков

Рождение ребёнка
1849

Сын: Алфёров Максим Иванов

Отец ребёнка: Алферов Иван Марков

Рождение ребёнка
1852

Сын: Алфёров Климент Иванов

Отец ребёнка: Алферов Иван Марков

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Алфёрова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Алферов Иван Марков

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
1855
Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Алфёров Косма Иванович

Отец ребёнка: Алферов Иван Марков

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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