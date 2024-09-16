Алфёрова Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алферов Иван Марков
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Алферова) Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Алферов Иван Марков
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Алферова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Алферов Иван Марков
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Алферов Иван Марков
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Алферов Иван Марков
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Алфёрова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Алферов Иван Марков
Место жительства
1855
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Алферов Иван Марков
Смерть
Неизвестно