Елена Тимофеева 19.06.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Тимофеева

Елена Тимофеева

Место рождения

Заноги, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1901

Отец: Тимофей Григорьев

Мать: Стефанида Ананиева

Заноги, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Лазарь Георгиевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Георгиева Надежда Лазаревна

Отец ребёнка: Лазарь Георгиевич

Эвакуация
19.08.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19.08.1941 эвакуация из Ленинграда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.