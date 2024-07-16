Елена Тимофеева
Место рождения
Дата рождения19.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1901
Отец: Тимофей Григорьев
Мать: Стефанида Ананиева
Бракосочетание
Около 1920
Муж: Лазарь Георгиевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Георгиева Надежда Лазаревна
Отец ребёнка: Лазарь Георгиевич
Эвакуация
19.08.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19.08.1941 эвакуация из Ленинграда
Смерть
Неизвестно