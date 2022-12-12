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Трофимова Варвара Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Владимир Антипович

Мать: не указана

с. Спасское Крюкова Богородицкой округи
Бракосочетание
28.01.1863 ст.

Муж: Трофимов Никита Авраамов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1865 ст.

Дочь: Трофимова Анисья Никитина

Отец ребёнка: Трофимов Никита Авраамов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1867 ст.

Сын: Трофимов Сергей Никитович

Отец ребёнка: Трофимов Никита Авраамов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Трофимов Иван Никитович

Отец ребёнка: Трофимов Никита Авраамов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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