Трофимова Варвара Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Владимир Антипович
Мать: не указана
с. Спасское Крюкова Богородицкой округи
Бракосочетание
28.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1865 ст.
Дочь: Трофимова Анисья Никитина
Отец ребёнка: Трофимов Никита Авраамов
Рождение ребёнка
09.10.1867 ст.
Сын: Трофимов Сергей Никитович
Отец ребёнка: Трофимов Никита Авраамов
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Никита Авраамов
Смерть
Неизвестно