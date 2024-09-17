Коршунов Федор Васильевич
Место рожденияБронницы
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Коршунов Василий
Бракосочетание
02.05.1865 ст.
Бронницы, Бронницы, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №779, дело №74, стр. 39 Книга брачных обысков Московская губерния Церковь соборная Михаило-Архангельская города Бронницы Жених: Бронницкий купеческий внук, жительствовал ... Показать все
Смерть
Неизвестно