Коршунов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунов Федор Васильевич

Коршунов Федор Васильевич

Место рождения

Бронницы

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Коршунов Василий

Мать: Коршунова Праскева Никифорова

Бракосочетание
02.05.1865 ст.

Жена: Коршунова (Скулова) Анисья Егоровна

Бронницы, Бронницы, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №779, дело №74, стр. 39 Книга брачных обысков Московская губерния Церковь соборная Михаило-Архангельская города Бронницы Жених: Бронницкий купеческий внук, жительствовал ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.